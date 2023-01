Ronny Deila : "Ce partage à la Juventus nous motive encore plus à retrouver la scène européenne"

La semaine dernière, le Standard de Liège a disputé un match amical à l'Allianz Stadium contre la Juventus. Les Rouches ont livré une bonne prestation et ont tenu tête aux Bianconeri. C'est de bon augure pour le matricule 16 avant la réception du STVV ce vendredi soir.

Le Standard de Liège a partagé l'enjeu contre la Juventus (à lire ICI) le vendredi 30 décembre à Turin. Un bon résultat qui donne de la confiance et de la motivation. "Une atmosphère de Ligue des champions au niveau des infrastructures et des alentours. C'est peut-être le plus stade que j'ai vu jusqu'à maintenant dans ma carrière. Nous avons disputé une top rencontre face à un cador européen dans une enceinte où il y avait plus de 30.000 personnes pour assister à un match amical. Une merveilleuse expérience pour l'ensemble du groupe et j'espère que cela donnera une grande motivation pour retrouver l'Europe", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

© photonews

Même son de cloche du côté de Philip Zinckernagel. "Nous avons livré une très bonne prestation contre la Juventus. La première demi-heure de jeu était très bonne. Nous avons bien conservé le ballon et concédé très peu d'occasions. Une performance qui donne beaucoup de confiance pour la suite", a expliqué le joueur prêté par l'Olympiakos.