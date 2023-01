Une révélation de la dernière Coupe du Monde proche de la Serie A

Il devrait cependant terminer la saison dans son club actuel.

Naples s'intéresse à Azzedine Ounahi. Une offre de 15 millions d'euros a été faite pour la révélation du Maroc à la Coupe du monde, rapporte Gianluca Di Marzio.

Ounahi a joué avec brio sous les feux de la rampe lors des huitièmes de finale et des quarts de finale de la Coupe du monde, respectivement contre l'Espagne et le Portugal. Naples est actuellement le plus concret et a déposé une première offre de 15 millions d'euros auprès d'Angers, le club du milieu de terrain marocain.

Ounahi ne devrait pas être transféré à Naples immédiatement. Le leader de la Serie A veut qu'il continue à mûrir en France au cours des six prochains mois. Les pourparlers à ce sujet sont toujours en cours entre les clubs.

Ounahi, 22 ans, est encore sous contrat jusqu'à mi-2026 avec Angers, lanterne rouge de la Ligue 1. Des clubs comme Leicester City, Sevilla, Borussia Dortmund et même le FC Barcelone seraient également sur les rangs.