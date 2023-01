Sven Kums évoque son avenir : "Si ça ne tient qu'à moi, je reste"

Sven Kums arrive en fin de contrat en juin prochain. Véritable icône de la Ghelamco Arena, Kums prolongera-t-il ?

Revenu à Gand en 2019, d'abord en prêt puis transféré depuis Anderlecht, Sven Kums (34 ans) sera libre en juin prochain si rien ne change. Mais le milieu de terrain est un titulaire indiscutable, capitaine occasionnel de La Gantoise, et peut donc espérer obtenir un nouveau contrat. "Si cela dépend de moi, j'aimerais rester. Ce serait parfait", déclare Kums en conférence de presse.

"Bien sûr, nous allons devoir en discuter et ça n'a pas encore été fait. C'est le choix du club, je n'ai pas à juger ça. Mais plus tôt j'ai des certitudes, mieux c'est", reconnaît-il ensuite. "Je ne vais pas prendre de décisions hâtives, mais en tant que joueur, vous aimez avoir des certitudes et de la clarté".