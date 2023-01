Franky Van der Elst impressionné par Karel Geraerts

Karel Geraerts a repris le poste d'entraîneur de l'Union SG après le départ de Felice Mazzu pour le RSC Anderlecht.

Franky Van der Elst est impressionné par Karel Geraerts. "Je ne pense pas que ce que fait Geraerts à l'Union soit un coup de chance," explique-t-il dans Het Nieuwsblad. "Je pense que c'est à cause de la façon dont il gère ça. Dans le passé, il y a eu des jeunes parmi les entraîneurs belges à qui l'on prédisait un grand avenir, mais qui n'ont finalement pas réussi. Mais Geraerts est différent."

Van der Elst va même plus loin et fait également référence à la première saison de l'Union SG dans la Jupiler Pro League. "Il se débrouille si bien que je me suis déjà demandé dans quelle mesure le succès de Mazzu la saison dernière avec l'Union n'était pas aussi déjà le succès de Karel Geraerts. Sans remettre en cause les qualités de Mazzu pour le faire."