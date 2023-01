José Jeunechamps préface le derby liégeois : "Seraing a toutes ses chances contre le Standard"

Ce samedi après-midi, derby liégeois au programme lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Le RFC Seraing reçoit le Standard de Liège.

Qui de mieux pour évoquer le derby entre Seraing et le Standard que José Jeunechamps. Après avoir évoqué son éviction du côté des Métallos (à lire ICI), le technicien belge âgé de 55 ans a préfacé le duel de ce samedi. "Je pense sincèrement que Seraing a toutes ses chances. Ce groupe ne lâche rien et l'écart sur papier va vite se réduire puisque c'est un derby. De plus, on annonce une semaine très pluvieuse et le terrain sera gras et compliqué. De quoi embêter le Standard qui est un peu dans le creux et qui doit en plus gérer les dossiers Amallah et Raskin. Ce dernier manque cruellement au milieu de terrain. Il a le profil du Standard de Liège avec sa hargne et son envie", nous confie José Jeunechamps.

Au match aller, les Sérésiens s'étaient imposés 0-2 à Sclessin. "Ce n'était pas notre plus belle victoire, mais c'était notre match le plus abouti tactiquement. Seraing est capable de faire un 6 sur 6 contre son voisin liégeois et n'a pas le temps de tergiverser. Il faut des points pour se maintenir. Toutefois, le Standard a besoin également d'unités pour conforter sa place dans le top 8. Je ne les vois pas dans le top 4 même si ça m'ennuie de dire ça. 777 Partners ne saurait pas effacer quatre années difficiles en six mois. Il faut leur laisser du temps et Deila semble être le coach idéal pour les Rouches."

© photonews

Les pensionnaires du Pairay doivent impérativement mettre fin à une très vilaine statistique. Ils n'ont plus gagné à domicile depuis quasiment un an. Le dernier succès remonte au 26 janvier 2022 (2-0 contre le Beerschot). "Une stat très ennuyeuse et inexplicable. Nous n'avions presque pas joué dans notre stade lors des joutes amicales ou lors des entraînements. Mais quand nous nous déplaçons à Malines ou à Eupen, ce sont des pelouses que nous ne connaissons pas non plus ! Certes, le terrain est atypique car il penche un peu, mais c'était pareil à Mouscron. Est-ce que c'est dans la tête ? Je n'ai aucune explication cohérente. Pourtant, le douzième homme est là et soutient l'équipe. Parfois, je me dis que si Elisor avait marqué son penalty contre Courtrai, la suite aurait été totalement différente. Comme le dit si bien Bölöni, un poteau rentrant ou sortant change ta carrière. Et il a raison", souligne l'ancien T2 de l'Antwerp, d'OHL et du Cercle.