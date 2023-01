Matisse Samoise ambitieux avant de défier l'Union: "On a un titre à défendre!"

Les Buffalos veulent imiter le Club de Bruges, dernier club à avoir réussi le doublé en Coupe de Belgique.

Tenante du titre, la Gantoise a fait de la Coupe de Belgique l'un de ses grands objectifs de la saison. Ce serait un petit exploit: il y a 26 ans qu'un même club n'a plus remporté la Coupe deux années de suite.

De quoi aiguiser l'appétit des Gantois et de Matisse Samoise. "Nous savons que ce n'est plus arrivé depuis 1996 et c'est une source de motivation supplémentaire pour nous. Comme le fait que nous sommes tenants du titre", confie-t-il.

Mais pour continuer à croire au doublé, les Buffalos devront se défaire de l'Union, jeudi soir, en quart de finale. Et le jeune latéral gantois sait que la mission sera coriace. "En championnat, on avait eu un match difficile là-bas, mais c'est aussi parce que nous n'avions pas été bons. Ce n'est certainement pas un tirage facile, mais, d'un autre côté, on sait que si on parvient à éliminer l'Union, on peut aller très loin dans cette compétition."