Ronny Deila confiant avant le derby liégeois : "Nous voulons récupérer les points perdus lors du match aller"

Derby liégeois au programme ce samedi après-midi (16h) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Le RFC Seraing recevra le Standard de Liège au Pairay.

Ronny Deila s'attend évidemment à un match très compliqué du côté du Pairay et n'a pas oublié le match aller qui avait vu Seraing s'imposer à Sclessin (0-2). "Nous allons jouer contre une équipe difficile à affronter et il faudra se battre. Ils joueront probablement à cinq derrière et si ce n'est pas le cas, ils auront certainement un bloc bien compact à l'arrière. De plus, leur terrain n'est pas aussi bon que le nôtre, mais nous débuterons bien la partie avec beaucoup d'envie. Il faudra avoir le ballon et développer notre jeu convenablement", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Le match aller a été très décevant et c'était une mauvaise période. De mon côté, je sais que nous avons bien progressé depuis cette déroute et à la fin, nous n'aurons plus aucune difficulté et nous aimerons jouer contre ce genre d'équipe. C'est l'évolution et nous voulons être une équipe du top. Nous voulons bien évidemment prendre les trois points à Seraing ce samedi afin de récupérer ceux perdus lors de notre premier duel. Cela fait longtemps que nous n'avons plus gagné mais je suis confiant. Nous avons eu des moments délicats après le stage, mais je vois un groupe qui a envie d’arriver à quelque chose ensemble", a souligné le technicien norvégien.

Pour rappel, le T1 des Rouches compter sur l'ensemble de son groupe samedi au Pairay sauf Dewaele (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit), Ngoy (tendon du biceps fémoral droit) et Emond (tendinite du genou).