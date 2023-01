Christophe Lepoint prévient le Standard : "On va essayer de prendre ce match en main et de leur mettre la pression"

Derby liégeois au programme ce samedi après-midi (16h) lors de la vingtième journée de Jupiler Pro League. Le RFC Seraing recevra le Standard de Liège au Pairay.

Après sa victoire à Ostende (1-2), Seraing a fait le plein de confiance avant la réception du Standard de Liège. "Un match important et spécial. Ce sera la première fois de la saison que le stade sera rempli. Jouer contre le Standard donne une motivation supplémentaire aussi. Ils auront une revanche à prendre après notre victoire au match aller. Mais un derby, ça doit se gagner", a lâché d'emblée Christophe Lepoint en conférence de presse. "On verra également l'état du terrain samedi puisqu'il a beaucoup plu cette semaine", a précisé le milieu de terrain.

Quelle sera le clé de la rencontre ?

"On doit absolument élever notre niveau de jeu et ne pas reproduire la première mi-temps d'Ostende. Tous les petits détails seront importants et on devra être costauds en défense. Essayer de garder le zéro et d'aller planter un goal. On ne va pas subir. On va essayer de prendre ce match en main et mettre la pression sur les épaules du Standard", a prévenu le capitaine sérésien.

© photonews

"La confiance est bien présente, mais on doit prendre des points. Cette vilaine série sans victoire à domicile (le dernier succès sérésien au Pairay remonte au 26 janvier 2022) ? On en parle dans le vestiaire, mais on ne parvient pas à en déterminer la cause. Si on veut se maintenir en D1A, il faut absolument prendre des points à la maison. Cela doit être l'une de nos forces. On veut enregistrer notre premier succès à domicile de la saison et battre le Standard pour la première fois au Pairay", a conclu Christophe Lepoint.