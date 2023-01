La recrue hivernale Christalino Atemona a fait ses grands débuts professionnels avec Courtrai: "Ici pour me développer davantage"

Le jeune défenseur central est monté au jeu face au KV Mechelen.

Cette semaine, le KV Courtrai a vu son aventure en Coupe de Belgique arrêtée au stade des quarts de finale par le KV Malines (0-1). Pour la seconde période de cette rencontre, une recrue hivernale a pu fêter ses débuts avec les Kerels : il s'agit du jeune défenseur central allemand Christalino Atemona. Formé au Hertha Berlin, le joueur de 20 ans disputait la première rencontre professionnelle de sa carrière.

"On n'a pas joué un mauvais match, mais ce but nous a fait très mal. On n'a jamais réussi à s'en relever. Je pense que je suis un joueur assez solide, notamment lors d'un duel avec un attaquant. Cependant, je sais que je dois encore travailler la précision de mes passes ainsi que mon rythme. Je ne suis pas habitué à jouer contre des équipes de première division, avec une intensité aussi élevée. Je suis ici pour me développer davantage et apprendre des joueurs plus expérimentés du vestiaire" conclut Atemona après la rencontre.