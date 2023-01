Ronny Deila ne tarit pas d'éloges à l'égard de Cihan Canak : "Il possède toutes les qualités requises pour devenir un top joueur"

Monté au jeu à neuf minutes de la fin face à Saint-Trond, le pépite rouche a permis aux siens de prendre un point.

Cihan Canak ne cesse d'impressionner les observateurs. Le milieu offensif âgé de 17 ans compte 14 apparitions en Jupiler Pro League cette saison, dont 2 titularisations et 428 minutes de temps de jeu. Le jeune talent, qui a marqué 1 but et distillé 3 assists, pourrait être titulaire lors du derby liégeois ce samedi après-midi (16h). "Il a participé à la préparation en début de saison et a prouvé qu’il pouvait avoir sa place dans ce groupe. C’est un joueur qui a faim, qui veut apprendre, qui a la bonne attitude, qui a de l’ambition, et surtout qui a de la personnalité. Il possède toutes les qualités requises pour devenir un top joueur", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

"Il a disputé beaucoup de minutes jusqu'à maintenant et j’attends qu’il joue davantage lors des six prochains mois afin de franchir un cap. Il a également progressé sur le plan défensif", a conclu le T1 des Rouches.