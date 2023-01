Vanaken revient sur le limogeage de Hoefkens : "Pas une grand surprise"

Après la pause de la Coupe du monde, alors qu'une petite crise pointait le bout de son nez à Bruges, Carl Hoefkens a quitté ses fonctions et l'arrivée de Scott Parker a été officialisée.

Toujours en attente de bons résultats, le FC Bruges essaye de se mettre sur la même longueur d'onde que son nouvel entraîneur : Scott Parker. Ce dernier est arrivé après la Coupe du monde pour remplacer Carl Hoefkens.

Hans Vanaken était conscient que le niveau de jeu n'était pas très bon. "Je suis dans le football depuis assez longtemps pour réaliser que quelque chose comme ça peut arriver si les résultats sont décevants. De nombreux facteurs nous ont fait réaliser que cela pourrait se terminer. Ce n'était pas une grande surprise. Cela dit, il n'y avait pas problème avec Carl (Hoefkens)", explique-t-il à Het Laatste Nieuws.

"Tout le monde savait que lui et ses assistants avaient moins d'expérience - logiquement aussi compte tenu de leur carrière. Mais ses idées étaient bonnes. Il était très calme et communiquait très bien avec les joueurs. Mais être 4e du championnat et éliminé de la Coupe avant la nouvelle année, ce n'est jamais bon. Et ce n'est pas seulement l'entraîneur qui est responsable des résultats. C'est aussi la faute des joueurs. Malheureusement, Carl a été la première victime."