L'Atletico Madrid tient tête au Barca concernant Yannick Carrasco

Les Madrilènes veulent conserver le Diable Rouge, même en échange d'un joueur catalan.

Malgré une saison en dessous des attentes (1 but, 0 assist en Liga), Yannick Carrasco continue de susciter l'intérêt. Selon AS, le FC Barcelone s'est notamment manifesté, gardant sans doute en mémoire le magnifique but inscrit par le Diable Rouge à Marc-André Ter Stegen en 2021. Selon le quotidien espagnol, les dirigeants catalans aimeraient l'inclure dans un échange avec Memphis Depay, sur une voie de garage au Camp Nou.

Yannick Carrasco goal vs Barcelona needs to be talked about more. pic.twitter.com/pPzlsoTkkf — Ayf (@Afakhroo_) November 17, 2021

Problème : les Madrilènes ne seraient absolument pas enclins à céder leur joueur pour éviter de bousculer encore un peu plus un secteur offensif qui a déjà vu partir Joao Felix (Chelsea) et Matheus Cunha lors de ce mercato. Vu l'embouteillage qui règne sur le front de l'attaque à Barcelone, ce ne serait pas une mauvaise chose de voir Yannick Carrasco rester à l'Atletico : ses possibilités de temps de jeu y sont beaucoup plus importantes au sein d'un effectif moins fourni. Il dispose à Madrid d'un contrat jusque juin 2024.