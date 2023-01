Ostende est déterminé : "Tôt ou tard, il y aura un retournement de situation"

Ostende débute très mal l'année. Après sa défaite contre Seraing, les Côtiers ont perdu contre Malines et affichent un bilan de 0 sur 6.

Brecht Capon a été autorisé à entrer en jeu pour le KV Ostende à la mi-temps et a vu son équipe jouer une meilleure seconde période. "Cela pouvait aller dans tous les sens avec des occasions des deux côtés. On peut alors dire que les choses n'allaient pas bien pour nous à certains moments. Une balle contre le poteau et une autre contre la barre transversale..."

Retournement de situation

"Il y avait définitivement plus de choses pour nous sur le plan offensif. 3-3 n'aurait pas été un résultat illogique. Nous allons tous devoir nous battre pour cela."

Un sentiment également partagé par l'entraîneur. "Nous devons nous appuyer sur notre deuxième mi-temps. J'ai dit à mon équipe que tôt ou tard, nous ferons le retournement de situation. Avec un peu de chance, mercredi. Nous sommes prêts à le faire."