Cyle Larin ciblé par deux clubs étrangers

L'attaquant canadien n'a pas réussi à percer dans la Venise du Nord, il pourrait partir cet hiver.

Arrivé gratuitement en début de saison en provenance de Besiktas, Cyle Larin pourrait déjà faire ses valises. Le PAOK, qui a déjà tenté de le recruter cet hiver, et Cadiz, où il pourrait être prêté jusqu'à la fin de la saison, souhaitent le recruter cet hiver.

Cyle Larin, lui, souhaite plus de temps de jeu et pourrait donc être tenté par une nouvelle aventure. Depuis le début de saison, il n'a disputé que 13 bouts de match pour un total de 363 minutes et un but.