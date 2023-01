Ostende ne veut pas entendre parler de crise : "Ce n'est pas encore désespéré"

Le KV Ostende, 16ème au classement, est en position de relégation, mais les Côtiers ne veulent pas utiliser le mot crise.

Les équipes situées en bas du classement semblent toutes avoir entamé leur course contre la montre. Avec l'arrivée de Vormer et Brüls, Zulte Waregem a de nouvelles armes. Courtrai a également un nouvel élan avec son nouvel entraîneur.

Sur la côte, les supporters commencent à s'inquiéter fermement depuis un moment. "Ce n'est pas encore désespéré. Les valeurs fondamentales sont toujours là : combat, mentalité, engagement. Et l'atmosphère positive dans le groupe est également toujours là", a déclaré Brecht Capon à Het Nieuwsblad. "Discussions de groupe et autres : il n'y a pas besoin de cela pour le moment. Chacun dans ce groupe sait que les choses doivent s'améliorer et que nous devons nous tenir devant le miroir. Si nous pouvons rester positifs et tout donner, nous pouvons y arriver. Sinon, nous devenons juste un oiseau pour le chat."