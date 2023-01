Schreuder (ex-Bruges) défendu par une légende néerlandaise : "Un entraîneur a besoin de temps et doit être soutenu"

Les jours de l'ancien coach brugeois sur le banc de l'Ajax seraient comptés.

Dimanche, Alfred Schreuder pourrait prendre place pour la dernière fois sur le banc de l'Ajax. Son club affronte le rival, Feyenoord, à l'occasion d'un Klassieker qui s'annonce crispé et pourrait fixer son avenir.

L'ex-entraîneur du Club de Bruges n'arrive pas à remettre le champion des Pays-Bas sur les bons rails. Alors que beaucoup de voix réclament sa tête, Jaap Stam calme plutôt le jeu et se demande si les Amstellodamois feraient beaucoup de progrès après l'avoir renvoyé.

"C'est possible que ce match décide de son sort. C'est comme ça que cela se passe dans un grand club. Quand les choses ne vont pas bien, les gens s'agitent et pointent du doigt le coach qui doit souvent assumer et prendre la responsabilité. S'ils ne gagnent pas, il est possible que ce soit le dernier match de Schreuder à l'Ajax", analyse l'ancien défenseur pour VoetbalNieuws.

"Si vous avez investi autant, vous vous attendez à ce que l'Ajax fasse mieux. Mais chaque entraîneur a aussi besoin de temps et il est très important qu'il soit soutenu. De plus, la question, a posteriori, est souvent de savoir si c'était la bonne décision de remercier un entraîneur", ponctue Stam.