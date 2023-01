Triple prolongation à Zulte Waregem

Le Essevée a annoncé la prolongation de trois de ses jeunes joueurs.

Le Essevée mise sur la jeunesse et a décidé de prolonger les contrats de trois des plus jeunes joueurs de son noyau A. Dylan Demuynck, Lennert Hallaert et Modou Tambedou ont tous les trois paraphé un contrat valable jusqu'au 30 juin 2025.

Dylan Demuynck est un attaquant de 18 ans, il totalise trois apparitions avec l'équipe A de Zulte Waregem. Lennert Hallaert est un autre attaquant, âgé de 19 ans, arrivé en provenance de Bruges l'an dernier, il a participé à trois rencontres de Pro League.

Modou Tambedou, lui, est déjà devenu un titulaire régulier dans l'effectif de Mbaye Leye, le défenseur central sénégalais était arrivé en début de saison et il a disputé la plupart des rencontres du Essevée cette année, avant de se blesser à la cheville en début d'année.