Soulier d'Or : Simon Mignolet par défaut ou par choix ?

Le nom du prochain Soulier d'Or sera dévoilé cette semaine, avec un grand favori.

Tout le monde s'accorde à dire que Simon Mignolet est le grand favori pour le Soulier d'Or qui sera décerné ce mercredi. Même les bookmakers, puisque parier sur la victoire du gardien de Bruges ne vous rendra certainement pas riche. Cela change, car depuis plusieurs années, il est clair qu'il y a toujours un peu de suspense lors de cette soirée.

Si, en ce mois de janvier, il ne semble pas y avoir de suspense, on peut se demander pourquoi. Le plus simple est de se dire : le gardien du Club de Bruges est au-dessus du lot. Il a été parfait lors des Champion's Play-offs en mai dernier, sortant des arrêts décisifs, surtout lors du match contre l'Union au Jan Breydel.

En septembre, il a été l'un des meilleurs gardiens de la Ligue des Champions et a été la pierre angulaire de la qualification du Club pour les huitièmes de finale de la plus grande compétition européenne. Du coup, il mérite son Soulier d'or.

Mais... on pourrait se poser une question : derrière Mignolet, qui pourrait remporter cette godasse dorée qui a parfois perdu de son éclat ? Cherchons.... oui encore un petit effort...voilà, c'est compliqué n'est-ce pas? Alors oui, un joueur comme Teddy Teuma, régulier et décisif chaque semaine avec l'Union. SOn abattage, ses passes dans la verticalité et sa rage de vaincre font de lui un joueur important.

Derrière, c'est le désert. De Ketelaere n'aura qu'une demi-saison de votes, Mike Trésor aussi. Alors, Simon Mignolet a-t-il écrasé la concurrence au point de l'éteindre ? Réponse ce mercredi soir.