Anderlecht pourrait perdre un autre grand talent...en faveur du Standard

C'est l'exode à Anderlecht. Julien Duranville devrait être autorisé à partir dès cet hiver et au plus tard l'été prochain, mais un autre talentueux joueur, qui évolue en D1B, pourrait bien quitter le RSCA.

Les temps sont durs à Anderlecht et le club se résout à laisser partir des joueurs prometteurs. Ainsi, Julien Duranville, présenté comme la nouvelle pépite, pourrait déjà quitter le club cet hiver. Mais ce n'est pas le seul : Enock Agyei (18 ans), grand talent du RSCA Futures et en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas être retenu. Agyei n'a pas encore pu faire ses débuts en équipe A mais est considéré comme l'un des grands talents de Neerpede.

Vif, technique et dangereux devant le but, Agyei intéressait déjà...Burnley l'été dernier. Et cette fois, c'est le Standard qui frapperait à la porte, car les Rouches voudraient également attirer son petit frère Ebenezer Agyei. Celui-ci a récemment annoncé son départ du RSCA. Enock Agyei ne prolongera pas son contrat et sera donc libre en fin de saison.