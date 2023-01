Eupen - Genk : les Limbourgeois mécontents de l'heure du match

Le duel entre les Pandas et le leader de notre championnat a été reporté à cause des chutes de neige.

Reporté, le match aura désormais lieu le 1er février, mais Genk n'est pas très heureux de cette nouvelle date, surtout de la nouvelle heure.

La demi-finale de la coupe Crocky entre l'Antwerp et l'Union est déjà prévue le 1er février. Ce match aura lieu à 20h45. Le comité du calendrier ne voulait pas qu'il y ait de chevauchement avec ce match. Le responsable du calendrier et les détenteurs de droits ont donc décidé de faire débuter Eupen - Genk à 18h45.

Genk a réagi à propos de l'heure de début de cette rencontre. "Ce n'est certainement pas le moment idéal pour que nos supporters puissent arriver à Eupen à l'heure. Pour le match de vendredi dernierv, plus de 800 supporters étaient prêts à partir pour Eupen," déclare le porte-parole du club dans Het Belang Van Limburg.

"Nous espérons toujours que le plus grand nombre possible de supporters se rendront également dans les Cantons de l'Est ce mercredi soir pour aider notre équipe à remporter la victoire", a déclaré un autre message de Genk.