Les joueurs vedettes de Genk ne tarissent pas d'éloges à propos d'El Khannous et de Vrancken avant la Gala du Soulier d'or

A Genk également, ils peuvent mettre leur plus beau costume pour aller au gala. El Khannous et Vrancken pourraient bien y remporter les prix du meilleur espoir et du meilleur entraîneur.

Het Laatste Nieuws a interrogé Mike Trésor, Paul Onuachu et Bryan Heynen au sujet de leur coéquipier Bilal El Khannous. "J'ai été immédiatement convaincu. Plus que ça, j'aime le voir jouer au football. Il aime tellement le faire", a confié d'abord Onuachu. "Il a cette qualité pure", convient pleinement Mike Trésor. Bryan Heynen voit également une explication à la raison pour laquelle El Khannous s'en sort si bien à un jeune âge. "Il joue également au football sans pression ni stress - c'est peut-être encore sa plus grande force", a-t-il déclaré. © photonews Wouter Vrancken, quant à lui, est favori pour devenir l'entraîneur de l'année. " L'impact qu'il a sur l'équipe, l'énergie qu'il dégage .... Il laisse son "empreinte"", a déclaré Trésor. "Il s'est bien comporté lors des deux tours de scrutin", a ensuite noté Heynen. Le Soulier d'or ne sera peut-être pas attribué à quelqu'un de Genk cette année. Selon toute vraisemblance, il finira dans le placard de Simon Mignolet. " Si je lis tout, ce sera effectivement Simon", a indiqué Heynen qui ne s'attend à aucune surprise.