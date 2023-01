Ronny Deila fait le point sur le mercato et confirme deux départs

Le mercato hivernal a été très calme en bord de Meuse jusqu'à maintenant, mais cela devrait changer durant les prochains jours. En effet, le matricule 16 va enregistrer plusieurs départs.

Alors que les dossiers Selim Amallah (Real Valladolid) et Nicolas Raskin (Rangers) sont sur le point d'être finalisés, deux autres joueurs vont également quitter le Standard de Liège. Il s'agit de Denis Dragus et d'Aleksandar Boljevic.

© photonews

Sous contrat jusqu'en 2024, Dragus va rejoindre la Genoa en prêt. "Je ne suis pas content de ce départ car c'est un joueur talentueux. Mais il doit avoir plus de discipline dans son jeu et il n'a pas effectué les progrès que j'attendais de lui malgré ses qualités. Il a une nouvelle opportunité et c'est une bonne chose pour lui. Je lui souhaite le meilleur au Genoa et j'espère qu'il pourra exploiter tout son potentiel en Italie. Il peut encore revenir ici après son prêt", a confié Ronny Deila en conférence de presse

Aleksandar Boljevic pourrait être transféré à l’Hapoel Tel-Aviv d’ici à la fin du mercato. "J'espère pour lui car il a besoin de jouer."

Noë Dussenne est toujours à Liège. "Il s’est entraîné normalement et il n’y a pas de nouveau le concernant pour l'instant. Il semble accepter la situation et je suis content de pouvoir compter sur lui pour le match de vendredi contre Eupen. Toutefois, on ne sait pas encore ce qu’il va se passer jusqu’à mardi prochain."

Quid des arrivées ?

Après avoir évoqué les départ, le technicien norvégien a parlé des arrivées. "Ce serait super d'enregistrer deux voire trois renforts. Un défenseur, en fonction de la situation de Dussenne, un back gauche suite à la blessure de Barrett Laursen, et un buteur possédant un profil différent de ceux présents dans notre noyau."