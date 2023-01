Josef Bursik est ambitieux : "Je suis au Club de Bruges pour jouer la Ligue des Champions"

Le gardien veut prendre la place du tout récent Soulier d'Or, Simon Mignolet.

Le Club de Bruges possède une nouvelle fois le Soulier d'or dans ses rangs avec Simon Mignolet, mais a également attiré un nouveau concurrent avec Josef Bursik. L'Anglais de 22 ans voit aussi les choses en grand et souhaite prendre la place de Simon Mignolet dans un futur proche.

Bursik semble avoir été recruté pour pallier au départ imminent de Senne Lammens, mais le gardien ne se résigne pas à un rôle de second couteau. "Le mois prochain, nous avons un gros match à venir en Ligue des champions et c'est pour cela que je suis là. Pour être impliqué dans ces matchs et espérer jouer", a déclaré Bursik au Stoke Sentinel.

Les chances que Bursik joue ces matches semblent extrêmement minces. Une place sur le banc est donc en vue pour Bursik, qui est toutefois particulièrement satisfait de son choix du Club de Bruges. "Lorsque l'offre du Club est arrivée, j'ai été très fasciné", indique-t-il.

"Plus je parlais avec des personnes au sein du club, plus il m'attirait. La taille du club, les chances en Ligue des champions... Ce n'était pas une décision difficile", a déclaré Bursik, qui a également fait 16 apparitions pour Stoke City en Championship cette saison.