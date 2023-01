Simon Mignolet veut rester à Bruges le plus longtemps possible

Au lendemain de son triomphe au gala du Soulier d'Or, le portier du Club de Bruges a présenté son trophée devant la presse,

Au lendemain de son triomphe au gala du Soulier d'Or, le portier limbourgeois a présenté son trophée devant la presse ce jeudi, au complexe d'entraînement du Club de Bruges. Simon Mignolet en a profité pour évoquer son sacre, mais aussi son avenir.

Et dans son esprit, c'est très clair: Big Si veut continuer le plus longtemps possible. "J'ai un contrat valable jusque 2026 et tant que je le pourrai, je continuerai", a-t-il affirmé. "C'est mon corps qui décidera quand je dis m'arrêter. Mon passage à Bruges est une belle réussite, je suis vraiment très heureux d'avoir fait ce choix."

Simon Mignolet avait quitté Liverpool pour le Club de Bruges durant l'été 2019. Depuis, le portier limbourgeois a disputé 171 rencontres, décroché trois titres de champion de Belgique, mais aussi quatre trophées de gardien de l'année et désormais également un Soulier d'Or. Une belle histoire qui n'est donc visiblement pas prête de s'arrêter.