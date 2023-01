Calvin Stengs fait sensation au coeur du milieu de terrain de l'Antwerp... mais pour combien de temps ?

Arrivé comme ailier droit, puis replacé au milieu de terrain, le joueur de 24 ans forme un superbe duo avec le jeune Arthur Vermeeren.

Cet été, l'Antwerp officialisait le prêt de Calvin Stengs, acheté 15M€ par l'OGC Nice un an auparavant. Arrivé comme ailier droit, c'est finalement au milieu de terrain que le joueur de 24 ans parvient à s'illustrer, dans une association prometteuse avec le jeune Arthur Vermeeren. "En France, je n'ai pas atteint le niveau que j'ai ici. Il y a peut-être une excuse : je n'ai jamais pu enchaîner les matchs à Nice, comme j'ai pu le faire à l'AZ Alkmaar ou ici. C'était difficile de rentrer dans le bon rythme, mais il est vrai que je pouvais difficilement prétendre à mieux" peut-on lire dans les colonnes de Gazet van Antwerpen.

Loué sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, le Néerlandais ne savait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais n'exclut pas de prolonger son séjour en Jupiler Pro League. "Je m'y amuse beaucoup. Je n'exclus rien, mais je vais tout de même devoir me présenter en France cet été. Ensuite, on verra comment se déroulent les choses, mais je ne dirais pas non à prolonger l'aventure ici à Anvers."