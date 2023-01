La Gantoise proche d'accueillir un prometteur attaquant nigérian

Gift Orban (20 ans) va rejoindre La Gantoise. C'est ce que révèle le média norvégien TV2 ce mardi. Les Buffalos vont verser plus de 3 millions d'euros pour le prometteur buteur nigérian de Stabaek,qui a terminé meilleur buteur de D2 norvégienne la saison passée (16 buts) et permis à Stabaek, club historique de Norvège, de remonter en D1 un an après être descendu.

Orban a inscrit 19 buts en 24 matchs depuis son arrivée à Stabaek en provenance du Nigéria. Il était sous contrat jusqu'en 2026 à Stabaek, et Gand a donc dû mettre le paquet pour le joueur, estimé à 1 million d'euros.

