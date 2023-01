OFFICIEL : le flop Sebastiano Esposito quitte Anderlecht

Le RSC Anderlecht a confirmé la rupture du prêt de Sebastiano Esposito (20 ans), qui devait en théorie disputer toute la saison en location depuis l'Inter Milan. L'Italien n'aura inscrit que deux buts pour le RSCA, un en championnat (à Westerlo) et un en Conference League (contre West Ham). Rapidement, Esposito est sorti du onze de base, au profit de Fabio Silva avec lequel il devait initialement former un duo de choc.

Depuis novembre dernier, Sebastiano Esposito avait annoncé sa volonté de quitter le club. Il était parti furieux, comme Silva un peu après lui. Sa seconde partie de saison se passera à Bari, en Serie B.

RSCA ends the loan spell of Sebastiano Esposito. We wish Seba all the best in his future career. 🟣⚪

