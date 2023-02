Le Standard a dégraissé et préparé l'avenir lors de ce mercato hivernal

Le matricule 16 n'a fait aucune folie sur le marché des transferts, mais a surtout mis fin aux dossiers Amallah et Raskin qui devenaient de plus en plus pesants et polluants en bord de Meuse.

Ronny Deila avait prévenu et donné le ton lors de l'ouverture du mercato hivernal : "Nous n'avons pas d'argent, c'est la dure réalité. Pour qu’un joueur arrive, un autre doit partir", avait confié le T1 des Rouches. Après les départs de Nicolas Raskin (Rangers) et Selim Amallah (Real Valladolid), les Rouches ont reçu quelques liquidités et ont ainsi pu passer à l'action.

Le matricule 16 voulait deux voire trois renforts dont un buteur au profil différent de ceux présents actuellement dans le noyau. Les Liégeois ont tenté d'attirer une ancienne cible d'Anderlecht et d'OHL, l’attaquant sénégalais Kaly Sène. Mais les Rouches ne sont pas parvenus à convaincre Bâle de lâcher son joueur.

Deux jeunes pour préparer l’avenir

Le Standard a enregistré l'arrviée de deux jeunes joueurs en cette fin de mercato. D'abord Ibe Hautekiet (20 ans) qui arrive en provenance du Club NXT où il était le capitaine. Le défenseur central gaucher vient renforcer l'arrière garde liégeoise. Ensuite, Brahim Traoré. Le joueur âgé de 18 ans arrive en prêt avec option d’achat en provenance de Caen et rejoint quant à lui le SL16 FC.

Transferts sortants

Après les départs de Denis Dragus en prêt au Genoa et d'Aleksandar Boljevic à Hapoel Tel Aviv, le Standard a officialisé ce mardi soir ceux de Nicolas Raskin pour les Glasgow Rangers contre 2 millions d'euros bonus compris et 20 % à la revente, et de Selim Amallah au Real Valladolid contre un peu plus d’un million et demi et 20 % à la revente. Abdoul Fessal Tapsoba part en prêt (avec option d’achat) du côté de la Moldavie au Sheriff Tiraspol.