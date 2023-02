Ronny Deila dresse le bilan du mercato hivernal du Standard : "Je ne suis pas déçu car je possède un bon noyau"

Le mercato hivernal du matricule 16 a été plutôt calme avec une seule arrivée mais plusieurs départs. Mais quand on regarde de près le noyau liégeois, celui-ci semble bien taillé pour les objectifs fixés en début de saison. Et ce que pense son entraîneur.

Ronny Deila a dressé le bilan du mercato du Standard de Liège qui n'a enregistré qu'une seule arrivée. "Nous avons recruté Ibe Hautekiet en défense et nous avons conservé Noë Dussenne, ce qui est une bonne chose. Un bon mix entre jeunesse et expérience", a expliqué le T1 des Rouches en conférence de presse. "Il y avait d’autres options, mais rien n’a abouti. Nous ne voulions pas transférer pour transférer. Il faut aussi un bon feeling et un bon ressenti. Nous savions que la situation financière n’était pas optimale, mais le noyau que je possède est très bon. J’ai le nombre idéal de joueurs (24), et je n’en veux pas plus. Si un joueur débarque l’été prochain, il en faudra un qui parte sauf si nous évoluons sur la scène européenne évidemment", a souligné le technicien norvégien.

"Je ne suis pas déçu. C'est difficile pour les scouts de travailler de façon optimale quand ils ne savent pas combien d'argent on peut dépenser. Nous devons développer notre équipe et la faire progresser. Nous sommes sur la bonne voie et nous avons bien dégraissé l'effectif. L'atmosphère est incroyable dans le vestiaire. Nous posons les fondations pour le futur, et cette équipe peut réaliser quelque chose cette saison. J'en suis sûr", a précisé l'ancien coach du Celtic. "Le top 8 est notre objectif, mais nous rêvons du top 4...Il nous reste à prendre le plus de points possibles. Il faut continuer de travailler pour y parvenir", a conclu Deila.