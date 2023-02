Will Still s'excuse après son discours sur Toulouse : "Les mots ont été sortis de leur contexte"

Le jeune entraîneur belge a lourdement été défait - pour la première fois - en Coupe de France par le Toulouse FC de Philippe Montanier (3-1).

Dans un documentaire d'Amazon Prime publié avant la rencontre, Will Still avait été filmé en tenant un discours d'encouragement à son groupe. "On va aller à Toulouse les fracasser", avait lâché l'ancien coach du Beerschot à ses joueurs.

Des propos qui ont pu faire réagir, et qui ont poussé Still à s'excuser après la défaite subie ce mercredi soir sur la pelouse du Stadium. "Ce n’est pas ce que j’ai dit. Les mots ont été sortis de leur contexte et mal traduits. Mais je suis jeune. J’ai fait des erreurs et j’en ferai d’autres. J’en ai parlé avec Philippe Montanier, il a très bien compris. Il savait qu’il n’y avait aucune envie de provocation là-dedans", s'est expliqué Will Still en zone mixte, selon des propos relayés par Foot Mercato.