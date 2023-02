Riemer épaté par Killian Sardella : "Mais on sait qu'il ne fera pas carrière dans ce rôle"

Killian Sardella a enchaîné des matchs de bonne facture au back gauche, en l'absence combinée de Delcroix et N'diaye. Brian Riemer est content de lui.

Ce week-end, Moussa N'diaye fera son retour dans le groupe du Sporting d'Anderlecht. On peut donc s'attendre à ce que Killian Sardella retrouve le banc, lui qui a dépanné au back gauche ces dernières semaines. Mais Brian Riemer est ravi du jeune et polyvalent joueur. "Je le trouve fantastique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il a vraiment fait un super job", estime le coach du RSCA.

Riemer sait pourtant que Sardella n'est pas un back de formation et ne pourra pas vraiment s'épanouir à ce poste. "Son futur n'est pas en tant que back gauche. On le sait tous et il le sait aussi. Mais nous avons dû prendre des décisions suite aux absences de Moussa et Hannes", explique-t-il. "Il faut faire des compromis. Bien sûr, Killian ne va pas amener 25 centres par match. Mais il fait les efforts attendus. Et à l'avenir, dans un trois arrière, il sera idéal, je crois".