Guillaume Hubert de retour dans le onze du KVO: "C'était frustrant"

Quatre mois après sa dernière apparition en Pro League, Guillaume Hubert a retrouvé la place entre les perches ostendaises dimanche soir et il a apprécié le moment, même s'il aurait aimé accrocher un meilleur résultat à Waregem.

"J'ai passé pas mal de temps sur le banc, c'était frustrant et compliqué": après avoir laissé sa place durant plusieurs mois, Guillaume Hubert était soulagé de retrouver le terrain, dimanche soir, à Zulte Waregem. "Si je joue au foot, c'est pour être sur le terrain et pas sur le banc, donc c'était un bon sentiment de retrouver le terrain", confirme-t-il.

Mais le KVO n'a pas su profiter de son déplacement au Stade Arc-en-Ciel pour se relancer dans le bas de tableau et, avec six points de retard sur la 15e place, les Côtiers sont bien mal embarqués dans le bas de tableau. Guillaume Hubert ne renonce toutefois pas. "On sent que le groupe a envie de changer la situation, on va tout faire pour y arriver et toujours y croire. J'ai connu des situations pires que ça où on réussissait à se sauver. Il faut y croire!"