La direction anderlechtoise va rencontrer les supporters du club

Rien n'est jamais vraiment calme du côté du Sporting d'Anderlecht.

Les supporters du Sporting Anderlecht continuent de critiquer Marc Coucke et Wouter Vandenhaute. Het Nieuwsblad rapporte que les décideurs du club vont bientôt s'entretenir avec le conseil des supporters des Mauve et Blanc.

La date n'est pas encore connue, mais Vandenhaute, Coucke et Jesper Fredberg seront présents. Les supporters veulent maintenant des précisions sur les projets futurs de Coucke.

Ce dimanche, lors de la réception de STVV, certains supporters du club bruxellois ont une nouvelle fois demandé le départ de MArc Coucke et de Wouter Vandenhaute. Pour rappel, après un début de saison difficile, les résultats de ces dernières semaines se sont améliorés puisque le club reste sur un 10 sur 12 et revient dans la course au top 8, et donc dans la course à l'Europe.