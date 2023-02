Riemer concède : Slimani titulaire, c'est bien...le servir, c'est mieux

Islam Slimani était donc titularisé pour la première fois depuis son arrivée à Anderlecht, sur la pelouse de Razgrad. Un match frustrant pour l'Algérien.

Islam Slimani s'est démené dans la surface de réparation, à la lutte avec Ihor Plastun et Franco Russo. L'Algérien s'est fait bousculer, a bousculé ses vis-à-vis, a fait faute, subi des fautes, réclamé des penaltys - au point d'agacer l'arbitre, qui l'a averti. Slimani aurait aimé aller dire sa façon de penser à Mr Strukan quand celui-ci a sifflé la mi-temps, et Amadou Diawara a dû l'emmener vers le vestiaire.

Très clairement, le vétéran était frustré de son match, lors duquel il a eu peu d'occasions, et n'a presque pas été servi. On se moque souvent des centres de Francis Amuzu, mais au moins Ciske est-il un pur ailier de débordement, dont on sait qu'il continuera à envoyer des ballons dans la boîte, jusqu'à ce que l'un d'eux soit bon et trouve un équipier. Ni Stroeykens, ni Dreyer n'ont nourri Slimani. Même Brian Riemer le reconnaît aisément après le match.

"Oui, c'est tout à fait vrai, j'aurais aimé voir plus de centres vers Slimani. Mais les joueurs sont peu habitués avec ce genre de profil depuis le début de la saison", rappelle l'entraîneur du RSC Anderlecht. "Ils doivent apprendre à le connaître, même si je trouve tout de même que ça a par moments été dangereux. L'arbitre a également pris quelques décisions...discutables (sourire)". Dans le contexte d'un match fermé où il faut conserver le ballon et être présent devant, Slimani semble en tout cas l'option idéale. L'entrée de Benito Raman a permis à Anderlecht de profiter des espaces qui se créaient. Le duo idéal ?