Chancel Mbemba n'a pas oublié Anderlecht : "C'est une grande famille, c'est tout pour moi"

Chancel Mbemba s'est prêté au jeu des questions-réponses d'Alexandre Ruiz lors de son émission 'L'Interview free Ligue 1'.

Ce dernier a notamment évoqué Vincent Kompany, une personne importante aux yeux du Marseillais : "Monsieur Vincent, en Afrique il est comme un modèle. Je me suis imposé là-bas (en Belgique, ndlr) grâce au grand monsieur Vincent Kompany. Il fallait marcher dans ses pas, oui. Quand tu regardes la Famille Mauve, dans la défense c'est lui le boss", salue Mbemba.

Alexandre Ruiz fait ensuite référence à un onze type historique d'Anderlecht dans lequel Mbemba et Kompany figurent côte à côte en défense centrale : "Je dis merci aux fans et aux gens qui ont voté, c'est une grande famille, c'est tout pour moi. C'est le club qui m'a donné l'opportunité d'arriver ici en Europe, c'est mon deuxième pays."

Et pour clôturer le chapitre Belgique, l'ancien défenseur d'Anderlecht a évoqué son lien familial avec Paul-José Mpoku. En effet, la soeur de l'épouse de l'ancien Rouche est mariée à Mbemba : "Ca c'est mon beauf !", rit ce dernier en voyant la photo de Mpoku. "A l'époque, ma femme m'avait dit que pour accepter que tu viennes dans ma vie, il fallait que je demande à Paul. Il lui a répondu que le gars là il est 'bledard' mais c'est un bon gars."

