Ronny Deila était au Lotto Park jeudi soir : "Anderlecht a bien changé depuis notre dernière rencontre"

Clasico au programme ce week-end lors de la 27ème journée de Jupiler Pro League. Le Sporting d'Anderlecht reçoit le Standard de Liège ce dimanche soir (18h30).

Après avoir fait le point médical (à lire ICI), Ronny Deila a évoqué le Clasico et le futur adversaire des Rouches. "J'ai vu le match de Conference League d'Anderlecht contre Ludogorets ce jeudi soir, j'étais au Lotto Park. En live, on a un meilleur regard sur l’organisation et la manière de jouer que sur les vidéos. C'était un bon match et il y avait une bonne atmosphère, meilleure que celles qui régnaient lors de mes dernières visites. Anderlecht a bien changé depuis notre dernière rencontre. Ils possèdent un nouvel entraîneur et ont enregistré de nouvelles recrues cet hiver. Ils jouent d'une différente façon et sont plus réguliers et consistants. Il y a plus d'harmonie au sein de cette équipe", a confié le technicien norvégien en conférence de presse.

"Le match aller a été complètement fou à tous points de vue"

Le T1 Standard de Liège sait que ce choc est important pour les supporters. "Le genre de match que tout le monde a envie de disputer en raison de l’enjeu et de la rivalité. Le match aller a été complètement fou à tous points de vue. Nous devrons faire preuve d'une grosse mentalité et de cohésion dans tout ce que nous entreprendrons car ce sera une véritable bataille. Nous avons fait le plein de confiance le week-end dernier lors de notre victoire à l'Union où nous nous sommes créés le plus d'occasions cette saison, à savoir 7. Et nous avons fait mouche quatre fois. Nous sommes capables de nous créer des opportunités et de marquer de différentes manières. Nous irons à Anderlecht avec l’intention de l’emporter, sans toutefois nous projeter dans le classement", a conclu Deila.