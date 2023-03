Challenger Pro League : le Club NXT met fin à la série du RSCA Futures

Les jeunes Mauves ouvraient la 2e journée de Promotion play-offs face aux jeunes Blauw & Zwart. Dans le même temps, Lommel accueillait Dender en Relegation play-offs.

Les RSCA Futures accueillaient le Club NXT, à l'occasion de la deuxième journée de Promotion play-offs. Les visiteurs ont mis fin à la série d'invincibilité des Mauves qui étaient invaincus depuis cinq rencontres. Lenn De Smet (14e) ouvrait le score et Jano Willems (60e) doublait la mise pour les Brugeois après le repos. Bien que Lucas Stassin trouvait le poteau pour les Mauves, Lucas Lissens (78e) réduisait le score et relançait le match mais plus aucun but n'était inscrit.

Dans l'autre rencontre, Lommel a fait le travail face à Dender, grâce à Théo Pierrot, auteur de l'unique but de la partie (65e). Lommel consolide sa position en tête des PO de relégation, Dender est 4e, à égalité avec le SL 16 FC.