Geraerts avait un plan au Bosuil : "Il y a notre philosophie, et il y a être réaliste"

L'Union Saint-Gilloise n'était pas venue au Bosuil pour ouvrir le jeu. Cela s'est vu dès l'annonce du onze aligné par Karel Geraerts, qui explique le plan de jeu.

Un seul attaquant et un milieu de terrain renforcé - et encore, cet attaquant était un Victor Boniface dont on sait qu'il est un gros bosseur et aime décrocher pour soutenir ses équipiers. L'Union Saint-Gilloise n'était pas venue fleur au fusil à Anvers, après avoir pris un court avantage au match aller. "J'ai voulu renforcer le milieu de terrain, car nous avons connu des difficultés dans ce secteur ces dernières semaines", précise Karel Geraerts après la rencontre pour expliquer ces choix.

Oussama El Azzouzi accompagnait donc Senne Lynen et Teddy Teuma dans l'entrejeu. "En tant qu'entraîneur, il est important de rester fidèle à sa philosophie, oui. Mais il faut aussi être réaliste et ne pas fermer les yeux sur des soucis qui se sont reproduits plusieurs fois", souligne le coach de l'USG. Malheureusement pour lui, El Azzouzi n'a pas été au niveau attendu et l'entrejeu de l'Union a eu du mal à ressortir proprement lors des récupérations de balle.

Sur l'ensemble des deux matchs, les deux équipes sont très proches

"C'était un match très intense et très serré. Quand on prend l'ensemble des deux matchs, il n'y a que très peu de différences entre les deux équipes", estime Geraerts. "Nous avons concédé très peu d'occasions, mais c'était également compliqué de s'en procurer. Cela dit, à 0-0, ce n'était pas nécessaire". L'Union a cependant encaissé le but fatal, sur un exploit individuel de Janssen. Il faudra s'en remettre rapidement. "Dimanche arrive vite, et les semaines à venir seront intenses", conclut un Karel Geraerts qui devra vite trouver les mots pour remobiliser ses troupes.