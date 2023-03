"Mon entourage m'a proposé au Standard, mais je voulais du temps de jeu"

Hugo Siquet porte pour le moment le maillot du Cercle de Bruges. Siquet appartient toujours à Fribourg, mais il y a peu joué. Mais il n'a aucun regret.

"Non, je ne regrette pas d'être parti en Allemagne", a déclaré Siquet à la RTBF. "Le Standard poussait et facilitait mon départ, mais j'ai pris ma décision pour un projet sportif. Ça n'a pas été facile, mais j'ai beaucoup progressé. On voit que j'ai progressé sur le plan défensif".

Siquet est retourné en Belgique en hiver. "Le Standard n'était pas intéressé. Mon entourage m'a proposé, mais ils avaient déjà Fossey et je cherchais du temps de jeu. Les autres noms étaient Anderlecht, le KV Courtrai, le STVV et quelques clubs français et néerlandais. Le Cercle de Bruges était le meilleur choix", conclut Siquet.

Siquet est aujourd'hui huitième avec le Cercle et a donc des vues sur les Play-Offs européens. Samedi, il a encore marqué sur coup franc contre le RFC Seraing.