Et maintenant, Anderlecht doit imaginer que le Cercle de Bruges est le Real Madrid

Anderlecht a peut-être livré sa meilleure performance de la saison contre Villarreal. Les Mauves savent hausser le niveau de jeu face aux grands, mais il faudra y parvenir dimanche également.

Si Anderlecht avait joué tous ses matchs comme son 8e de finale de Conference League face à Villarreal, il n'en serait pas là. Voilà globalement le thème qui revenait après le partage face au 7e de Liga et demi-finaliste de la Ligue des Champions 2022.

Certes, Quique Setien avait fait tourner, mais même en fin de seconde période, une fois que plusieurs titulaires étaient rentrés, Anderlecht faisait bonne figure. Les Mauves auraient pu revendiquer plus. "Nous savions qu'ils seraient coriaces. Ce sera du 50-50 au retour", avançait même prudemment le coach espagnol après le match. Un peu flatteur, mais une chose est sûre : Villarreal n'est pas hors de danger.

Je ne suis pas d'accord, nous avons déjà eu de très bonnes prestations

Mais comment cette équipe pleine de qualités peut-elle galérer à intégrer le top 8 ? Pour Islam Slimani, tout s'explique par un début de saison complètement manqué. "On va se battre pour les Playoffs, mais le début de saison nous met dans cette position". Factuellement indéniable, mais le 2/9 récent n'a pas aidé, pas plus que la défaite contre Zulte ou le nul contre un Antwerp réduit à 10, par exemple.

Le Sporting d'Anderlecht a paru capable d'excellentes prestations...face au top belge, ou en Europe - au retour contre Ludogorets, et cette fois contre Villarreal. Quand la pression était moindre. "Je ne suis pas d'accord quand vous me dites que nous ne jouons jamais à ce niveau. Nous l'avons fait. Cette équipe a offert des prestations de haut niveau en championnat aussi", estime Brian Riemer.

Ce n'est pas le Cercle dimanche, c'est le Real Madrid

"Il nous a manqué un peu de chance, d'efficacité. Mais l'équipe a d'énormes qualités et ce genre de match doit nous donner confiance", ajoute-t-il. Dimanche, ce sera le Cercle de Bruges, un adversaire moins clinquant, dans une ambiance peut-être moins survoltée. "Mais le Cercle est aussi une équipe différente. Villarreal joue au foot ! J'aime ça. En Belgique, ce n'est pas toujours le cas, les équipes ferment le jeu. Nous avons aussi dû faire avec des déplacements sur des terrains de mauvaise qualité, même si ce n'est pas une excuse".

Petit exercice psychologique cependant : le RSC Anderlecht ne joue plus en Jupiler Pro League. Bruxelles est une petite ville d'Espagne, Villarreal était un concurrent pour le top 8, et désormais, Anderlecht affronte le Real Madrid ce dimanche. Il faudra tout donner. Comme Moussa N'diaye, formé à la Masia, le disait après le match : "Nous sommes plus libérés en Europe, face à des équipes qui nous connaissent moins. Ca nous motive à montrer que nous avons ce niveau". Moussa, ce dimanche, tu n'affrontes pas le Cercle de Brujas, mais le rival de ton club formateur. À vous de jouer...