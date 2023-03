La Lazio surprise aux Pays-Bas, ça passe pour West Ham, Bâle et Nice malgré un but de Tapsoba (ex-Standard)

Objectif quarts de finale pour West Ham, la Lazio et Nice après que Bratislava et Bâle se soient départagés aux tirs au but.

West Ham - Larnaca

Facile vainqueur à l'aller (2-0) West Ham a géré le match retour sans pépins. Scamacca (20e) ouvrait le score et l'exclusion de Gus Ledes (45e) mettait les Anglais dans une position un peu plus favorable. Après le repos, Bowen (47e et 49e) et Mubama (65e) propulsaient leurs couleurs vers les quarts de finale.

AZ - Lazio

Les Néerlandais ont mené la vie dure à la Lazio, qui ouvrait pourtant le score via Felipe Anderson (21e), peu avant l'égalisation de Karlsson (28e). Après le repos, Pavlidis (62e) permettait à l'AZ de poursuivre son parcours européen.

Nice - Sheriff

Laborde (29e) ouvrait le score pour les Français, Moffi (53e) doublait la mise avant qu'Abdoul Tapsoba (ex-Standard) ne réduise le score (54e). Brahimi (79e) remettait toutefois les Aiglons aux commandes. Nice est qualifié.

Slovan Bratislava - Bâle

Après un match aller animé en Suisse (2-2), Abubakari (10e) et Kucka (17e) mettaient les Slovaques aux commandes avant que Calafiori (53e) ne garde les Suisses dans le coup. Amdouni dans les arrêts de jeu égalisait et accrochait les prolongations de justesse, et Bâle l'emportait finalement aux tirs au but (1-4), avec un coup de pied décisif de Males, qui propulse les Suisses au prochain tour.