🎥 Le but exceptionnel de Pedro Gonçalves qui élimine Arsenal de l'Europa League

L'ailier gauche a déclenché une superbe frappe des 40 mètres qui a complètement trompé Aaron Ramsdale. Un but magnifique qui permet au Sporting CP de sortir Arsenal et de rejoindre les 1/4 de finale de l'Europa League.

Les clubs belges ne sont pas les seuls à avoir créé la surprise cette semaine. Ce jeudi soir, le Sporting CP a arraché sa qualification pour les quarts de finale de l'Europa League sur la pelouse du leader du championnat anglais, Arsenal.

Malgré l'avantage des Gunners pris en première période via Xhaka, la formation portugaise a répliqué grâce à un sublime but de Pedro Gonçalves à l'heure de jeu, qui a trompé Aaron Ramsdale d'une frappe des 40 mètres. Lors de la séance de tirs au but, c'est l'échec de Gabriel Martinelli qui a permis au 4e du championnat portugais d'aller chercher cette qualification aussi belle qu'inattendue.