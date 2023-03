📷 L'infirmerie ne facilitera pas la tâche de Rik De Mil contre Courtrai

Le remplaçant de Scott Parker restera au Club de Bruges jusqu'à la fin de la saison. L'heure pour lui et ses joueurs d'officialiser la participation aux Play-Offs 1 et de revenir dans la course au titre.

Bruges est revanchard. Sous les ordres de Rik De Mil, les Blauw & Zwart veulent revenir sur leurs adversaires dans la course au titre. Pour ce faire, l'entraîneur intérimaire du Club a été prolongé jusqu'à la fin de la saison. "J'apprécie ce geste de la direction. C'était très important pour moi d'avoir cette clarté. Maintenant, nous devons foncer ensemble vers nos nouveaux objectif." Le prochain objectif de Rik De Mil sera de venir à bout de Courtrai, ce samedi (16h00). Une rencontre pour laquelle l'infirmerie demeure bien pleine. "Skov Olsen s'entraîne mais nous devons encore être patients. J'espère qu'il sera de retour après la trêve internationale. Boyata, Hendry et Audoor sont toujours indisponibles. Clinton Mata va mieux, mais ce match arrive trop tôt pour lui." Bruges compte 18 points de retard et doit assurer sa participation aux Play-Offs 1 avant d'essayer de relancer la course au titre. "Nous avons fait un premier pas la semaine dernière. C'est de cette manière que nous devons procéder jusqu'à la fin de la saison. Match par match et essayer d'en gagner un maximum. Quand la saison sera finie, on pourra recommencer à se projeter vers du moyen terme" a conclu Rik De Mil en conférence de presse. De 20 namen voor de wedstrijd van morgen! 👀 #KvkClu — Club Brugge KV (@ClubBrugge) March 17, 2023





