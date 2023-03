"Je ne suis pas en voyage scolaire" : Bart Verbruggen bien décidé à déjà s'imposer aux Pays-Bas

Ce mardi, Bart Verbruggen a participé à l'entraînement de l'équipe nationale des Pays-Bas, à Zeist. Une grande première pour lui, mais le gardien du RSCA ne compte pas patienter très longtemps avant de faire ses premières gammes en Oranje. "Je ne suis pas ici en voyage scolaire", a déclaré Verbruggen, dans des propos relayés par Le Soir.

"Le coach national (Ronald Koeman, ndlr) m’a dit de regarder attentivement autour de moi, mais je veux aussi me montrer", a continué Verbruggen, qui a raconté dans quelles circonstances il avait appris sa première sélection.

"Nous sortions d'un match en Conference League avec Anderlecht (contre Villarreal, ndlr). Nous avions gagné, donc nous étions déjà dans une bonne tendance. Le jour d'après, j'étais à la maison et j'ai vu mon nom sur la liste. Mon téléphone explosé, j'ai appelé toute ma famille. Bien sûr, j'étais très heureux. Je suis vraiment fier d'être ici."

New Lions checking in! 🦁💯



Welcome to the squad Mats, Bart & Lutsharel! 🧡#NothingLikeOranje #FRANED #NEDGIB pic.twitter.com/cqkRmFCUWr