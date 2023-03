Un cadre d'Ostende partage son bonheur : "Je suis vraiment béni"

Le KV Ostende est toujours engagé dans la lutte pour le maintien. Autant dire que le stress et la pression sont présents au quotidien pour les Côtiers. Heureusement, l'un des joueurs du KVO vient d'enregistrer deux très bonnes nouvelles.

Malgré la grisaille présente du côté d'Ostende avec cette 16ème place au classement, Cameron McGeehan a reçu de bonnes nouvelles. Il attend son premier enfant et a également été appelé pour l'équipe nationale d'Irlande du Nord.

"Tout arrive ensemble", a déclaré le milieu de terrain à News Letter. "C'est bien que ces choses se produisent à peu près au même moment. J'ai eu une période difficile avant avec des blessures, mais maintenant je suis de nouveau en forme et je vais bien."

Marié l'été dernier

"La meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que je vais être père", a souligné McGeehan qui attend avec impatience la naissance de son premier enfant. "Je me suis marié l'été dernier et maintenant j'ai été appelé pour l'Irlande du Nord. Ça fait vraiment du bien, je suis vraiment béni. Je sais que c'est ma première sélection, mais je vais tout donner pour montrer qui je suis et proposer une autre option à l'équipe. J'espère que ça se passera bien."