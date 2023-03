Mike Trésor, l'incompréhension : "Quelle saison doit-il faire pour être appelé chez les Diables ?"

La non-sélection chez les Diables du meilleur donneur d'assist de notre championnat interroge.

Pour sa première sélection, Domenico Tedesco a décidé de ne pas appeler Mike Trésor, pourtant très performants cette saison sous le maillot du KRC Genk (7 buts, 18 assists).

Sur le plateau de l'émission néerlandophone Extra Time, les avis sont plutôt partagés. "Je pense que Trésor aurait dû être appelé. "Ses statistiques dans le championnat belge sont excellentes. Quelle saison doit-il faire pour être sélectionné ? Je ne comprends pas très bien", lance Kristof D'Haene, capitaine du KV Courtrai et invité sur le plateau.

Franky Van Der Elst est lui aussi dubitatif, et avance une raison à la non-sélection du Limbourgeois. "Je pense qu'il est clair qu'il faut surtout jouer à l'étranger pour avoir plus de chances d'être sélectionné que dans le championnat belge. On peut aussi observer une tendance qu'a Tedesco de sélectionner des joueurs du championnat allemand", a déclaré l'ancien Diable Rouge.

Youri Mulder, ancien international néerlandais, comprend quant à lui cette non-sélection. "On peut clairement déceler une ligne de conduite dans le type de joueurs que Tedesco sélectionne. Ce sont tous des joueurs dynamiques, rapides et polyvalents, qui montent et descendent sur le terrain, comme le requiert le football international. Tedesco est un entraîneur allemand qui mise sur le physique et la vitesse. Et cela se voit dans sa sélection. Vous voyez Trésor jouer dans le top absolu ? Pas moi. C'est un grand joueur, mais d'autres ont plus de physique, de dynamisme, de rythme. Je pense que Tedesco s'intéresse aussi à cela."