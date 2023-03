La Suède, l'Allemagne et Anderlecht : Dodi Lukebakio se livre deux jours avant Allemagne - Belgique

Homme du match de Suède - Belgique, Dodi Lukebakio a marqué de très gros points en vue de futures titularisations. Ce dimanche, il était présent en conférence de presse pour revenir sur la première de Domenico Tedesco et pour préfacer la rencontre amicale en Allemagne.

Dodi Lukebakio est probablement l'homme qui a marqué le plus de points en Suède. Avec ses deux passes décisives, le joueur du Hertha Berlin a montré qu'il était un solide concurrent à une place de titulaire dans le futur.

"Je me suis très bien senti contre la Suède. J'attendais cette titularisation avec les Diables depuis longtemps et je suis heureux d'avoir pu montrer ce que je sais faire. Je n'ai pas encore parlé de cette prestation avec le coach. Je sais ce qu'il attend de moi, à commencer par des dribbles, de la percussion et de la justesse en zone de finition, par la passe ou via un tir. Le match de vendredi n'était qu'un début, je sais que je peux encore faire mieux" a-t-il déclaré en conférence de presse ce dimanche.

Ce mardi, c'est en Allemagne que se rendront les Diables pour disputer une rencontre amicale à Cologne. "Ce serait spécial pour moi de jouer en Allemagne et je connais très bien le stade de Cologne. Ce sera un match important car tout est nouveau pour nous. Il est important pour nous de montrer un bon visage."

Formé à Anderlecht, le joueur de 25 ans n'avait pourtant jamais vraiment convaincu. "Des regrets ? C'est la vie. Je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui à cause des situations que j'ai traversées. J'ai beaucoup appris à Anderlecht. Bien sûr, j'aurais aimé montrer davantage car c'est mon club de cœur" a conclu l'homme du match de Suède - Belgique.