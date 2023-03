L'Union Saint-Gilloise réagit à la mise à l'écart de Loïc Lapoussin

L'Unioniste a été écarté de l'équipe nationale de Madagascar "pour un comportement inapproprié".

Madagascar a perdu deux fois contre la République Centrafricaine ces derniers jours. Loïc Lapoussin était dans l'équipe de départ lors du premier match, mais plus lors du second. Le sélectionneur des Barea, le Français Nicolas Dupuis l'avait écarté en raison d'un "comportement inapproprié".

L'Union Saint-Gilloise a appris la nouvelle et a réagi. "On ne sait pas encore exactement ce qu’il s’est passé. On a juste eu la nouvelle. Pour l’heure, on n’a pas eu d’info, simplement le message qu’il a été renvoyé. On attend désormais l’explication du joueur. Mais on va aussi écouter la fédération de Madagascar pour savoir pourquoi elle a pris cette décision", a confié le directeur général Philippe Bormans auprès du Soir.

En décembre dernier, Lapoussin s'était fait arrêté pour un contrôle d’alcoolémie. Il avait refusé de coopérer et avait été emmené au commissariat.