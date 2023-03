Charleroi - Malines rejoué ? Personne n'en veut : Anderlecht et les autres candidats au top 8 vont aussi devant le BAS !

Le Conseil de discipline de la Pro League avait surpris son monde en décidant de rejouer Charleroi-Malines après l'arrêt de la rencontre. Mais le KV Malines s'est pourvu devant le CBAS...et n'est pas le seul !

Alors que vendredi prochain, 7 avril, le CBAS décidera du sort de la rencontre entre Charleroi et le KV Malines, le club Malinwa ne sera pas seul sur les bancs des intéressés. En effet, alors que Malines a saisi le CBAS après la décision étonnante du Conseil disciplinaire de rejouer la rencontre, plusieurs clubs se sont portés parties intéressées.

Le RSC Anderlecht, le Cercle de Bruges, Westerlo et OHL seront ainsi présents à l'audience en tant que tierces parties. Et pour cause : si le Sporting Charleroi venait à prendre les 3 points normalement perdus sur tapis vert dans ce match, il deviendrait un acteur sérieux dans la course au top 8.

Une victoire dans ce match et les Zèbres dépasseraient par exemple Anderlecht, actuel 8e. Les clubs à la lutte pour le top 8 s'estimeraient lesés, le Sporting Charleroi semblant à la base condamné à perdre ces points. Si Anderlecht, le Cercle, Westerlo et OHL ne peuvent pas vraiment se constituer "parties civiles", ils seront cependant autorisés à s'asseoir à la table afin de constater que les procédures se passent dans le respect des règles.