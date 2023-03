Ostende au pied du mur : "Il nous reste quatre finales"

Le KV Ostende pointe actuellement à la 16e place du championnat, synonyme de relégation. Pour se sauver, les Côtiers n'ont plus le choix : il faut gagner.

Arrivé cet hiver à Ostende, Matej Rodin s'est vite imposé au poste de défenseur central. Propulsé titulaire dès début janvier, il n'a depuis plus quitté le 11 de base. Malgré la régularité de leur défenseur croate, les Ostendais réalisent actuellement une seconde partie de saison catastrophique et sont plus que jamais concernés par la relégation. Il leur restera 4 journées de championnat pour se sauver.

Pour Rodin, il s'agit de "quatre finales". "Nous devons aborder chaque match comme s'il s'agissait mathématiquement de notre dernière chance de maintien. Mais je crois fermement que nous pouvons y arriver. L'esprit d'équipe est bon et nous ne nous laisserons pas faire par qui que ce soit", a-t-il déclaré pour les médias du club.

Le Croate, auteur du but égalisateur en toute fin de match lors du spectaculaire 4-4 à Eupen, avait d'ailleurs donné un point crucial à son équipe dans la lutte pour le maintien. "Ce point à Eupen était crucial pour rester dans la course. En cas de défaite à Eupen, nous nous retrouvions à six points au lieu de trois. Il aurait alors été presque impossible de nous maintenir. Nous nous sommes battus pour obtenir un point, ce qui prouve que l'esprit d'équipe est bon. Et c'est un aspect crucial dans la lutte contre la relégation", a-t-il continué.

"Nous avons manqué beaucoup trop de points jusqu'à présent et c'est pourquoi nous nous trouvons dans cette situation, où nous dépendons aussi des résultats de nos concurrents. Nous devons nous regarder en face et gagner des matches nous-mêmes. Repensons à la victoire contre le Club de Bruges (3-0, ndlr) et tirons-en de la confiance. Nous devons maintenant aborder chaque match comme s'il s'agissait de la dernière chance de maintien", a préconisé le défenseur.